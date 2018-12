OECD tööturuekspert selgitab mida teha, et robotite pealetungis mitte elu hammasrataste vahele jääda

Automatiseerimine ohustab aga infovahetust, müüki ja kõike seda, mida tehakse oma sõrmede ning kätega.

Ehk siis inimestele jääb siiski kõik see, mida seotakse inimlikkusega, kus on tarvis suhtlemis- ning empaatiavõimet.

Olulised inimeste enda eelistused

Falco sõnul on robotite tuleku taustal palju teisi faktoreid mis kas soodustavad või vastupidi pidurdavad robotite kasutuselevõttu. Üks nendest on inimeste endi eelistused, sest mitte igal pool ei ole inimesed valmis roboteid nägema.

Kui kosmoseuuringutes ning andmetööstuses oli see tavaline, siis näiteks tervishoius, hooldusteenustes ning hariduses ei ole inimesed selleks valmis. „Inimene ei ole valmis selleks, et meditsiiniõe või õpetaja asemel seisab ta silmitsi robotiga," rääkis Falco.

Nende kolme megatrendi tulemusena muutub tulevikus töö kvaliteet ning Falco sõnul palgakasv stagneerub, töö muutub ebastabiilseks ja tekivad uued töövormid.

Mida saab enda karjääri arendamiseks ära teha

Mida siis teha, et tuleviku töös mitte elu hammasrataste vahele jääda?

Falco sõnul tuleb loobuda mõtteviisist, et kord koolis õpitut saab eluaeg kasutada. Tuleb harjuda sellega, et õppida tuleb pidevalt, uusi oskusi tuleb omandada nii 40, 50 kui 60-aastaselt. See võib tunduda harjumatu ja isegi imelik nii töötajale kui tööandjale.

Falco sõnul peavad ka tööandjad aru saama, et kui inimene läheb uuesti kooli, ei tähenda see, et ta oleks milleski läbi kukkunud, vaid hoopis seda, et ta tahab ennast arendada ning oma oskusi parandada. „35-aastaselt uuesti teist eriala õppima asumine ei ole CV-s halb, kuigi paljud tööandjad on seda seni niimoodi vaadanud," rääkis ta.