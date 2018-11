Ohtlike jäätmete hulk kasvas kõvasti

2017. aastal tekkis ohtlikke jäätmeid 11 miljonit tonni, mis oli 1,3 miljonit tonni rohkem, kui 2016. aastal ning moodustas 44% jäätmetekkest. Tavajäätmete teke jäi 2016. aasta tasemele, olles veidi üle 14 miljoni tonni.

Eesti jäätmetekkest enamuse moodustavad põlevkivitööstuse jäätmed

2017. aastal oli nende teke 20,3 miljonit tonni, millest ohtlikke põlevkivijäätmeid 10,8 miljonit tonni ning osakaal kogu jäätmetekkest 80% ja ohtlikest jäätmetest 97%.

Jäätmetekke suurenemine on seletatav põlevkivijäätmetest peamise osa tekitanud Eesti Energia kontserni tootmismahtude suurenemisega. 2017. aastal toodeti 9736 gigavatt-tundi elektrit, mida oli 7% rohkem kui 2016. aastal. Põlevkiviõli toodeti 395 000 tonni, mida oli eelneva aastaga võrdluses 24% rohkem. See oli Eesti Energia jaoks läbi aegade suurim aastane vedelkütuste tootmismaht1. Põlevkivitööstuses on küll toodangu tekkeühiku kohta suudetud jäätmeteket vähendada, kuid toodang ise on kordades tõusnud ning kasvatanud ka jäätmekoguseid.