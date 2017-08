Õhtuhämaruses saabub laevaga Paldiskisse mitmekümne miljoni euro eest luksusautosid

Maanteedel liiklejale on tuttav vaatepilt suurtest treileritest, millel seisavad nii uhked ja läikima löödud luksusmasinad, et tahaks autorooliski järele vaatama jääda. Kui vahepeal kuuldus, et Paldiski kaudu liikunud autode transpordiäri hakkab hääbuma, siis tegelikult käib nii Lõuna- kui ka Põhjasadamas endiselt vilgas sagimine ning Hanko ja Kapellskäri sadamast saabub autolaste iga päev.