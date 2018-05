Ohumärk? Eesti ekspordinumbrites on peidus negatiivseid märke

Rootsi kaubaimport alustas aastat 15% tõusuga, mis veebruaris langes 8%le ja peatus märtsis sootuks. Telekommunikatsioonielektroonika kõrval on õnneks pidevalt kasvanud teiste kaubagruppide müük Rootsi. Neist olulisemateks on saanud valmismajad ja mööbel ning erinevad puittooted, mis moodustasid mullu Rootsi suunduvast koguekspordist vastavalt 15% ja 13%. Kui mööbli ja valmismajade import on Rootsis viimastel kuudel tõepoolest pidurdunud, siis puittoodete puhul import aasta alguses isegi kiirenes. Seetõttu jääb loodetavasti ajutiseks ka Eesti kaupade ekspordi langus.

Kapitalikaupade import viitab suurematele investeeringutele

Impordikasv jäi esimeses kvartalis ekspordikasvule tublisti alla piirdudes 2,3%ga. Ilma kütuseid arvesse võtmata, mille sissevedu suurenes esimeses kvartalis enam kui 110 miljoni euro jagu, oleks import 2017. aasta sama ajaga võrreldes koguni vähenenud. Impordi kahanemise põhjus peitub kõrges võrdlusbaasis. Eelmise aasta esimesse kvartalisse jäid nimelt suurtehingud reisilaevadega, mille kogumaksumus küündis pea 270 miljoni euroni. Lisaks kütustele, tegi I kvartalis suure tõusu veel erinevate masinate ja seademete import, mis suurenes 73 miljoni euro jagu ning transpordivahendite (sh sõiduautode) import, mis suurenes ligi 50 miljonit eurot.

Üks Eesti majanduse viimaste aastate olulisematest probleemidest on olnud ettevõtete vähene valmidus investeerida. Kuigi investeeringute prognoosimine on ebatäpne, annab positiivse sõnumi viimase kahe kvartali jooksul kosunud kapitalikaupade sissevedu. Just seda näitajat peetakse üheks paremaks indikaatoriks investeeringute ennustamisel. Kui 2017. aasta esimeses pooles oli kapitalikaupade import (v.a. transpordivahendid) veel languses, siis alates III kvartalist pöördus see tõusule. Eelmise aasta lõpus suurenes kapitalikaupade sissevedu juba 11% ning tänavu I kvartalis 16% võrra. Kaasaegsem tehnoloogia ja suurem efektiivsus on Eesti ettevõtetele kindlasti abiks, kuid loodetavasti hoogustub ka investeerimine intellektuaalsesse kapitali, mis tänapäeva majanduskeskkonnas tavaliselt palju suurema tulususega on.