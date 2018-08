Õhus on tunda kergelt paanikat. Vene aktsiad, võlakirjad ja rubla kukuvad

Kardetakse, et USA võib keerata veel Venemaale sanktsioone peale. USA välisministeerium teatas kolmapäeval, et kuu lõpust hakkavad kehtima uued Moskva vastased sanktsioonid seoses Skripali juhtumiga. Venemaa ennast selles süüdi ei tunnistanud, kirjutab Reuters.

Kreml teatas, et sanktsioonid pole seaduslikud ja need on ebasõbralikud. USA käitumine ei lähe kuidagi kokku Helsingis Trumpi ja Putini kohtumise konstruktiivse õhkkonnaga.

Uued sanktsioonid koosnevad kahest osast. Esiteks kehtestatakse rahvusliku julgeolekuga seotud kaupade Venemaale müügikeeld. Nimekiri on pikk ja paljude eranditega, kusjuures osad kaupade müük Venemaale on juba ammu keelatud.

Teine osa sanktsioonidest jõustub 90 päeva pärast. Teine osa sanktsioonidest ei jõustu, kui Venemaa suudab usaldusväärselt kinnitada, et ei kasuta enam keemiarelvi ja lubab ÜRO ja teiste uurimisgruppide inspektorid oma keemiarelvaobjektidele.

See teine osa tooks kaasa diplomaatiliste suhete vähendamise, Venemaa riiklikule lennukompaniile Aeroflot USAsse lendamise keeldu ja kogu Venemaaga kaubavahetuse kärpimist – seda nii ekspordi kui impordi suunal.

Venemaa valitsuse võlakirjade hinnad kukkusid ja Venemaa aktsiaindeks RTS kukkus täna madalaimale tasemele alates 11. aprillist.

„Kohalikul valuutaturul valitseb paanika,“ teatas BSC maaklerfirma kirjas klientidele. „Paljud soovivad rubladest vabaneda ja turul pole piisavalt likviidsust.“