Õige pea hakkavad Eesti ja Hiina vahel sõitma kaubarongid

GTS Express sõlmis lepingu Hiina ettevõttega, mille tagajärjel hakkavad esmakordselt Eesti ja Hiina vahel sõitma kaubarongid. Esimene rong stradib juba juunis.

GTS Express tütarettevôte GTS Rail kirjutas eelmisel neljapäeval Hiinas Xianis alla Xian International Inland Port Multimodal Transportation Co., Ltd-ga koostööleppe raudteetranspordi edendamiseks, mis aitaks suurendada kaubavahetust Eesti aga ka Euroopa Liiduga. Lepingu allkirjastamise juures viibisid ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ja Xiani aselinnapea Jian Lü.

Tegemist on Hiina valitsuse toetatud Siiditee algatuse toomisega Eestisse. Lepinguga nõustus Hiina pool subsiidiume laiendama ka Eesti liinile. Hetkel on selliseid liine Xianist Euroopasse loodud vaid neli – Ungarisse, Saksamaale, Poola ja Soome, Eesti on nüüd viies.

Esimene rong jõuab Muugale juunis

Esimene rong peaks praeguste plaanide kohaselt jõudma Muugale juba juunis ja esialgu on kavas saata kaks rongi nädalas, hiljem veelgi rohkem. Uus kaubatee on murranguliselt suure tähtsusega, kuna on 2-3 kiirem kui näiteks meretee. See annab Eesti ja Euroopa Liidu kaupadele Hiinasse ja sealtpoolt siia uue, kiire ja efektiivse transpordivõimaluse ja annab Eestile kui ajaloolisele transiidimaale uue hingamise.