Õiguskantsler: valitsuse rahaeraldis kirikutele oli põhiseadusega vastuolus

Detsembris täiendas valitsus omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra määrust punktiga, mis võimaldas eraldada vahendeid ka sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks kirikutele. Õiguskantsler Ülle Madise leiab aga valitsusele saadetud kirjas, et muudatus on otseses vastuolus põhiseadusega. Pikk juriidiline argumentatsioon on kokku võetav sellega, et valitsus on võtnud endale õigused, mis tegelikult kuuluvad Riigikogule.