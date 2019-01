Õiguskomisjon kõrvaldas vastuolud VEB Fondi kahjude hüvitamise eelnõus

"Kuna eelmine kord jäi otsuse eelnõu 515 raames muudatusettepanekud 5:5 patiseisu, siis täna õiguskomisjon täiendas päevakorda ja Raidla poolt sõnastatud ettepanekud leidsid toetust häältega 6:1 (vastu Reformierakond), 1 erapooletu (Vabaerakond)," ütles õiguskomisjoni esimees, Keskerakonda kuuluv Jaanus Karilaid.

Sellega on õiguskomisjon VEB Fondi kahjude hüvitamise eelnõust 515 kõrvaldanud vastuolud, imillele viitas oma õiguslikus analüüsis Jüri Raidla. "Suurde saali minnakse siis, kui koalitsiooninõukogu on andnud sellele oma heakskiidu," lausus Kaljulaid. Kuna Raidla välja toodud ettepanekud puudutasid sotsiaalse õigluse aspekti, siis pole Kaljulaiu sõnul täna veel selge, kas ühiskond on valmis sellisel viisil sotsiaalset õiglust kaaluma.

"Õiguskomisjon on selles küsimuses lõpphääletuse korraldamiseks kõik endast oleneva teinud – läbitud on eelnõu esimene lugemine, ette on valmistatud õiguslikult korrektsed muudatusettepanekud, eelnõu on valmis lõpphääletuseks. Lisaks oleme korraldanud suures saalis ka VEB-fondi teemalise riiklikult tähtsa arutelu," lausus õiguskomisjoni esimees.

Möödunud nädala kolmapäeval kirjutas Ärileht, et riigikogu suures saalis teisele lugemisele minevasse VEB Fondi kahjude hüvitamise eelnõusse soovib õiguskomisjon mõned olulised muudatusettepanekud sisse viia, kuid seni on nende vastu jõuliselt võidelnud Reformierakond.