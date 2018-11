Ojasoo ja Semperi seis pole kiita. Nende ühine mittetulundusühing kaotas käibes oluliselt

Tanel Saarmann reporter RUS

NO99, Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper Foto: Tiit Blaat

Sel nädalal tuli ootamatu teade, et teater No99 sulgeb igaveseks uksed. Oli rõõmustajaid, aga ka neid, kes tundsid suurt kurbust. Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo šokeerisid ja mõjutasid teatri tegevusaatail paljusid. Nad on paar ka eraelus ning lisaks teatrile on neil seitse aastat olnud ka ühine mittetulundusühing Punased Purjed. Millises seisus see MTÜ on? Selgub, et eelmine aasta oli keeruline.