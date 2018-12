Ökonomist: tuleval aastal töökohad Soome ehitussektorist veel kaduma ei hakka

Soome statistikaameti andmete ja majandusuuringute instituudi Etla uuringute kohaselt peaks viimaste aastate ehitusbuum järgmisel aastal seiskuma. Uusehitisi kavatsetakse alustada Soome kombel kuupmeetrites mõõdetuna keskmiselt 25 protsenti vähem. Pikemas perspektiivis hakkavad ka ehitajad tööta jääma, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

"Meie ennustuste kohaselt töökohad veel järgmisel aastal ehitussektorist kaduma ei hakka, aga kui ehitusmahud veel edasi langevad, mõjutab see loomulikult ka tööhõivet," kommenteeris Soome Ehitusliidu peaökonomist Sami Pakarinen.

Tema sõnul on Eestist pärit ehitajate osa Soome ehitussektoris märkimisväärne. "Umbes pool ehitussektori välistööjõust on pärit Eestist. Peab siiski meeles pidama, et eestlaste osakaal on suur eelkõige pealinnas ja selle ümbruses. Sama puudutab kogu välistööjõu osakaalu," ütles ta.

Helsingi on viimastel aastatel jõuliselt kasvanud ning lisaks eestlastele on kasvu lainel tööd leidnud teistegi Ida-Euroopa riikide ehitajad.