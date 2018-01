Oksjonil müüakse Adolf Hitleri paraadauto. Omanik võib olla vene miljardär

USAs tuli Scottsdale'i oksjonil müügile Adolf Hitleri Mercedes-Benz 770. Arvatavasti kuulub Hitleri auto ühele vene miljardärile, kirjutab CNBC.

Auto võeti II maailmasõja lõpus Prantsusmaal üle USA vägede poolt.

Super Mercedes ehitati Hitlerile paraadautoks, miks ta kasutas teise maailmasõja ajal. Kolmapäeval on auto oksjonil. Erakätes on ainult kolm selle automudeli esindajat. Üldse on seda automudelit alles viis eksemplari.

Oksjoni korraldaja Worldwide Auctioneers kirjeldab seda autot kui ajalooliselt kõige olulisemat autot, mida on kunagi oksjonil müüdud.

Oksjonimaja pole avaldanud auto eeldatavat hinda, kuid 2004. aastal kuulus auto kollektsiooni, mis vahetas omaniku maailma kallimas klassikaliste autode tehingus. Oksjonimaja teatas, et kümme protsenti auto müügihinnast annetatakse holocausti hariduse rahastamiseks.

Auto on varustatud 30-millimeetri paksuste kuulikindlate klaasidega.