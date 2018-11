Oktoobri hinnatõusu vedas kütuse 20 protsendiline kallinemine, arvestada tuleb küttearvete tõusuga

Kaubad olid 2017. aasta oktoobriga võrreldes 3,7% ja teenused 5,7% kallimad. Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta oktoobriga võrreldes tõusnud 9,1% ja mittereguleeritavad hinnad 3,1%.

2017. aasta oktoobriga võrreldes mõjutas tarbijahinnaindeksit enim transport, mis andis kogutõusust ligi kolmandiku. Kolmveerandi sellest andsid 20,1% kallinenud bensiin ning 20,4% kallinenud diislikütus. Elekter, soojusenergia ja küte andsid indeksi kogutõusust ligi viiendiku. Eelmise aasta oktoobriga võrreldes on kodudesse jõudnud elekter kallinenud 11,7%, tahkekütused 24,5%, soojusenergia 3,4% ja gaas 8,9%. Toit ja mittealkohoolsed joogid andsid kogutõusust seitsmendiku. Toidukaupadest on mulluse oktoobriga võrreldes enim kallinenud külmutatud puuvili ja marjad (26%), värske köögivili (21%), munad (19%) ning odavnenud suhkur (21%).

Konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing ütles ERR-ile, et tänavu tuleb inimestel arvestada ka toasooja hinnatõusuga. "Ka muud kütused on kallimaks läinud, näiteks ka tahked kütused on kallinenud aastaga 25 protsenti. Näiteks ma ostsin just küttepuid, mis on aastaga kallinenud 50 protsenti," oli Josingul näide omast käest võtta. Hinnatõusu tunnetavad väga teravalt ka kõik suured katlamajad, kes hakkepuitu kasutavad. "Tarbija jaoks kahjuks see talv tuleb toasoe küll natuke kallimalt kätte kui eelmisel aastal," rääkis Josing.

Viimati oli tarbijahinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga 4,4% või enam 2012. aasta märtsis, mil muutus oli samuti 4,4%.