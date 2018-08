Oktoobri lõpuks saavad lõplikult selgeks firmade tegelikud kasusaajad. Millised on sanktsioonid, kui infot ei esitata?

Advokaadibüroo Ellex Raidla partneri, vandeadvokaadi Ermo Kose sõnul tähendab otsene omamine seda, et füüsiline isik omab äriühingus rohkem kui 25% suurust osalust või omandiõigust. „Kaudse omamise all peetakse silmas aga olukorda, kus ettevõttes omab rohkem kui 25% suurust osalust või omandiõigust teine äriühing, mis on füüsilise isiku kontrolli all. Lisaks loetakse äriühingu tegelikuks kasusaajaks füüsilist isikut, kes hoolimata omandiosa suurusest kontrollib muul viisil (nt osanike või aktsionäride lepingu või muu kokkuleppe alusel) ettevõtte olulisi otsuseid (eelkõige juhtorganite määramist) ning kellel on faktiliselt võimalus teostada suuremat kui 50% hääleõigust," selgitas Kosk.

Tegelikku kasusaajat ei tuvastata börsiettevõtete, korteriühistute, hooneühistute ning teatud sihtasutuste puhul. Muudel juhtudel on juriidilise isiku juhatus kohustatud äriregistrile deklareerima oma tegeliku kasusaaja andmed 60 päeva jooksul alates uue korra jõustumisest tänavu 1. septembril.

Kuidas protsess välja näeb?

Äriühingu osanikud ja aktsionärid on kohustatud teavitama tegelikest kasusaajatest ettevõtte juhatust.

Juhatus omakorda on kohustatud info edastama äriregistrile, mis avalikustab andmed oma infosüsteemis.

Millised andmed tuleb äriregistrile edastada tegelike kasusaajate kohta:

Isiku nimi, isikukood ja isikukoodi riik, isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik.

Andmed selle kohta, kuidas isiku kontrolli teostati.