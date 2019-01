Olainfarmi omanike skandaalis keerati uus lehekülg. Kas omanikfirmat püüti kaaperdada või on tegemist ametnike korruptsiooniga?

Olainfarmi tööd see küll ei puuduta, kuid Olmafarmi omanikeringis on toimunud kummalised lood.

“Aasta algul on tehtud ebaseaduslik katse eemaldada mind Olmafarmi juhtide seast,” teatas ta. “Illegaalsed toimingud on tehtud Läti äriregistris. Uurimisorganid on alustanud uurimist, et selgitada välja kas tegemist oli mõne äriregistri ametniku ebaprofessionaalse tegevusega või korruptsioonijuhtumiga.”

Olmafarmi põhikirja alusel saab teha juhatuses muudatusi ainult vähemalt kolmveerand poolthäälte korral. Tema juhikohalt eemaldamise asjus pole toimunud nõukogu koosolekut ja seetõttu ei vasta esitatud taotlus ettevõtte põhikirjale. Kuni 2. jaanuarini oli 100% Olmafarmi aktsiate omanik surnud Valery Maligin.

“Eelpooltoodud tegevuste põhjal on põhjust arvata, et keegi kolmas pool püüab mõjutada Läti farmaatsiatehase Olainfarmi tööd ebaseaduslike vahenditega,“ seisab börsiteates.

Lätis suri tunamullu detsembris ravimitootja Olainfarmi suuromanik Valērijs Maligins. Pärijate vahel puhkes tüli. Osa varadest liikus Eestisse.

Maliginsi pärijate rikkus ulatus Dienas Biznessi selle aasta Läti rikaste nimekirja alusel 88 miljoni euroni. Aastaga kasvas rikkus 18 miljoni euro võrra.

Läinud aastal tundus, et pärijate vahel on varad jagatud, millest andis tunnistust Irina Maligina Olainfarmi 7,79 protsendise osaluse liigutamine. Varem majandas ta ka teiste pärijate huvides oluliselt suuremat aktsiaosalust.

Aktsiapakk liikus Eestisse, kus on asutatud Olfim OÜ. Ettevõte on registreeritud sellises huvitavas kohas nagu Pudisoo külas, Kuusalu vallas.