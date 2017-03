Olari Taal: Eesti majanduskasv on olematu

Ettevõtja Olari Taali Eesti majanduse kiire kasv võrreldes teiste euroala riikidega möödunud aasta lõpus ei üllatanud, kirjutab Äripäev.

„Kasv on siiski olematu. Väike. Kui me tahame jõuda Euroopale ühe inimpõlvega järele, peab see kasv olema suurem,“ märkis Taal.

Tema hinnangul on vaja maksudebatti, valitsejad võiksid moodustada töörühma, kuhu kutsuda Eesti panga spetsialistid ja ülikoolide majandusteadlased kokku ning nad võiksid töötada välja paar komplektset varianti maksukeskkonna muutmiseks.

