Oleg Gross ostab Narvas kinnistuid kokku ja unistab kümnest toidupoest

Gross räägib, et parimal juhul võib Narvasse tulla 10 Grossi toidupoodi. Seda plaani ei sega ka Lidli saabumine Eestisse.

Astri Grupilt ostetud Tempo kaubamajas on suurimateks rentnikeks Sotka, Asko ja Diivaniparadiis. Gross tahab kaubamaja esimesele korrusele teha Grossi toidupoe, majas säilib ka kauplemine mööbliga.

Grossi esimene toidupood Narvas avas uksed alles kaks kuud tagasi Pähklimäe tänaval kohas, kus enne asus väike turg. Narva esimese Grossi poe tulemustega on ta erakordselt rahul.

"Need ületasid kõik meie ootused. Finantsnäitajad on väga head, sealjuures on see keeruline koht, sest paarisaja meetri kaugusel ühes suunas asub Prisma, teisel pool sama kaugel Maxima," lausus Gross.

See Maxima ei jää aga kauaks Grossi konkurendiks. Gross on hoone ära ostnud ja kui 2020. aasta septembris lõppeb Maxima rendileping, avatakse seal Grossi toidupood.