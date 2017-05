Oleg Ossinovski altkäemaksujuurdlusega seotud Läti eksametnikule esitati kahtlustus riigisaladuse paljastamises

Läti julgeolekupolitsei esitas korruptsioonivastase võitluse ja selle ennetamise büroo (KNAB) endisele juhtivtöötajale Juris Jurašsile kahtlustuse riigisaladuse tahtlikus paljastamises.

Uue Konservatiivse Partei ridades Riia duumasse kandideeriv Jurašs oli seni juurdluses „isik, kelle vastu on alustatud kriminaalprotsessi“. Seoses staatuse muutumisega keelati Jurašsil Lätist lahkumine, vahendab Läti Delfi.

Läti karistusseaduse järgi on isikule, kes paljastab tahtlikult riigisaladuse ja keda on selle vastu hoiatatud, ette nähtud kuni viieaastane vanglakaristus, ühiskondlikult kasulik töö, rahatrahv ning viieaastane keeld teatud ametites töötamisele.

Jurašs teatas avalikult, et talle pakuti altkäemaksu selle eest, et ta kvalifitseeriks ümber karistusseaduse paragrahvi altkäemaksu ja mõjuvõimuga kauplemise kohta juurdluses, kus on uurimise all Läti Raudtee endine juht Uģis Magonis ja Eesti ettevõtja Oleg Ossinovski.

KNAB-i operatiivtoimingute osakonna endine juhataja Jurašs teatas, et teatas miljoni euro suuruse altkäemaksu pakkumisest juba 2015. aastal oma vahetule ülemusele Jaroslavs Streļčenoksile, kuid uurimist selle fakti kohta ei toimunud. Hiljem pöördus Jurašs sama informatsiooniga prokuratuuri poole, kuid ka sealt ei tulnud mingit vastust.

Jurašs vabastati ametist 2016. aasta 15. augustil. Kirjalikus seletuses on öeldud, et Jurašsi professionaalne kvalifikatsioon ja töökogemus ei vasta büroo reorganiseerimise käigus loodud ühelegi vabale töökohale.