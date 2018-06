Oleg Ossinovski elukaaslane: Olegi nime peale avanevad Gruusias kõik uksed

Oleg Ossinovski elukaaslase Anastasija Udalova rääkis LP-le antud intervjuus, et Gruusias armastatakse Ossinovskit väga tema mitmete projektide tõttu.

Anastasija Udalova juhib hetkel Gruusias miljardiprojekti Tbilisi Hills. See on jõukatele grusiinlastele mõeldud linnaosa, kust avanevad miljonivaated kogu linnale. Tbilisi Hillsi arendus on kolme Eesti partneri koostöö: peale Oleg Ossinovski on projekti investeerinud Marcel Vichmann ja kinnisvarafirma Kaamos Grupp eesotsas omanik Kaido Jõelehega.

Lisaks sellele ehitab Oleg Ossinovski hetkel Gruusias hüdroelektijaama. "Ühe juba ehitas, see müüb elektrit Türgile. Praegu lõpetab ta teise jaama tehnilist projekti ja kavas on avada ka kolmas elektrijaam, et saada Gruusias suurimaks elektrimüüjaks," rääkis Udalova. Samuti kuulub ärimehele Tbilisi metroo.

"Kui öelda siin Oleg Ossinovski nimi, avanevad kõik uksed. Kui räägime kohtumistel ja läbirääkimistel Tbilisi Hillsist, vaadatakse meid mõistmatu näoga ja küsitakse, mis see on. Kui aga ütleme, et see on Oleg Ossinovski projekt, siis rohkem küsimusi ei ole. See on nii ka linnapea ja valitsusega suheldes," rääkis Udalova.

