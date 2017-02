Oleg Ossinovski: ettevõtjaid kui selle maa toitjaid ei peeta piisavalt meeles. Tunnustatakse vaid kõiksugu ametnikke!

Eesti ühe rikkaima ärimehe Oleg Ossinovski arvates pole küsimus selles, kas venelastele antakse liiga vähe või piisavalt ordeneid. Autasustamine pole Eestis rahvuse küsimus, vaid üle tuleks vaadata nende jagamine elualade poolelt - domineerivad igasugu ametnikud, aga ettevõtjad, kes riigile maksuraha annavad, unustatakse ära, ütles ärimees LP-le.

"Autasustamiste puhul pole küsimus rahvuses, vaid selles, et ettevõtjaid ei peeta piisavalt meeles.

Tegelikult pole minu arust Eestis üldse mingit rahvusküsimust, ka mitte ordenite puhul. Võib-olla ainult mõne üksiku russofoobi jaoks on. Küll aga on probleem selles, et unustatakse ära, kes on need, kes annavad riigile maksuraha ja seda maad toidavad. Need on ettevõtjad," ütles Ossinovski LP-le kommentaariks küsimusele, kas tema meelest antakse venelastele Eestis liiga vähe autasusid.

"Aga vaadake neid nimekirju, keda tunnustatakse ja kes saavad ordeneid. Peamiselt on seal kõiksugused ametnikud. Samuti mõned näitlejad, aga peamiselt ikka ametnikud. Ettevõtjate jaoks on selline unustamine isegi solvav. Võiks ju meeles pidada, kes neile riigiametnikele palka maksab, presidendile endale sealhulgas.

Jah, muidugi tuleb tunnustada ka ametnikke, kes midagi erilist korda saadavad. Kuid praegune nimekiri paistab selline, et see ongi „ametnikelt ametnikele". Eks ministeeriumid on need nimekirjad kokku pannud ja nemad seal suhtlevadki omavahel," pahandas Ossinovski.

"Võib-olla on asi selles, et nad ei tunne ettevõtjaid piisavalt ega suhtle nendega ja seepärast kipuvad äriinimesi ära unustama. Nii oli see varem, eelmiste presidentide aegu. Kuidas hakkab olema nüüd, me veel ei tea, sest Kersti Kaljulaid on ametis olnud liiga lühikest aega. Aga tahaks küll näha, et ettevõtjad muutuvad Eesti riigis olulisemaks, kui praegu on märgata."