Oleg Ossinovski hiigelinvesteeringud Gruusias: 60 miljoni euro eest hüdroelektrijaamasid ja kinnisvara

Ettevõtja Oleg Ossinovskile kuuluva valdusfirma Skinest Grupi ettevõtted on viimasel paaril aastal investeerinud Gruusiasse üle 60 miljoni euro. Hiljuti anti ekspluatatsiooni Kintrishi hüdroelektrijaam võimsusega 6,6 MW.

Skinest Grupi juhatuse liikme Juliana Poljanskaja sõnul on grupi järgmine energeetikaprojekt Gruusias Lakhami hüdroelektrijaama kaskaadi ehitamine võimsusega 16 MW. “Erinevates arengufaasides on veel hüdroelektrijaamade projekte koguvõimsusega umbes 50 MW,“ sõnas Poljanskaja.

Skinest Grupp hindab investeeringuid taastuvenergia projektide arendamisse Gruusias kui oma panust maailma jätkusuutliku arengusse ning kliimaprobleemide lahendamisse.

Poljanskaja sõnul on ettevõttel käsil ka suured investeeringud Gruusia kinnisvaraturul. „2017. aasta lõpuks rajatakse 331 hektari peale 18-rajaline maailmatasemel golfiväljak, mille järel hakatakse ehitatama uut rohelist elurajooni vaatega Tbilisi linnale. See on väga suur projekt, kuhu tuleb plaanide järgi üle 1400 elamu, koolid, lasteaiad ning spordiinfrastruktuur. Selle taseme golfiväljak lisab Gruusiat golfi maailma kaardile ning on aluseks uue spordiliigi arengule riigis. Gruusia valitsus toetab seda laiaulatuslikku infrastruktuuriprojekti igatpidi, kuna sellise projekti märkimisväärne pikaajaline positiivne majanduslik mõju kogu piirkonna majandusele on üsna ilmne - ehitustegevuse kasv, uute teenuste esilekerkimine, uue turistide klassi meelitamine,“ sõnas Poljanskaja.

Loe veel

Tema sõnul arendab Skinest Grupp projekte koos erinevate partneritega. "Kinnisvara puhul on oluliseks partneriks Kaamos Grupi meeskond," sõnas Poljanskaja.

Skinest on kontsern, mille emaettevõte on 2005 aastal asutatud Skinest Grupp. Kontserni ettevõtted tegutsevad Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Venemaal, Poolas, Ukrainas, Horvaatias ja Gruusias. Kontserni suuromanikuks on ettevõtja Oleg Ossinovski. Erinevate tütarettevõtete kaudu on kontsernil paarkümmend kaasinvestorit. Kontsern, sealhulgas ka tema sidusettevõtted, annab tööd enam kui 900 inimesele.