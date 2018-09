Oleg Ossinovski: Jevgeni on üks säravamaid poliitikuid, alkoholiaktsiisiga polnud temal mingit pistmist

"Esiteks, ma leian, et Jevgeni on üks meie kõige säravamaid poliitikuid ja tal on võimalik rääkida tõde, mitte tegeleda populismiga. See on väga tähtis. Mis puudutab aktsiise, siis sotsiaalministeerium ei kehtesta aktsiise ja temal (Jevgeni Ossinovskil - toim) sellega mingit pistmist ei olnud, sest alkoholiaktsiisiga tegeleb rahandusministeerium. Ja loomulikult ei teinud rahandusministeerium oma tööd korralikult ära," rääkis Oleg Ossinovski.

Ossinovski arvustas taas teravalt riigi liigset sekkumist majandusse, öeldes, et see paneb tõdema, et me ei ela mitte kapitalistlikus, vaid sotsialistlikus riigis.

Ossinovski sõnul juhivad riigifirmasid küll korralikud ja ausad inimesed, aga kui riigi äriühing asub tegutsema üldisel turul, siis hävitab see konkurentsi ja toob kaasa suured raskused samas nišis tegutsevatele erafirmadele.

