Oleme pea sama tootlikud kui sakslased, kuid teenime märgatavalt vähem: jutt Eesti "palgasurvest" on müüt

Soome on parema palga järele kolinud hulk eestlasi, pildil näeme neid oma uues asukohariigis jaanipäeva tähistamas. Foto: Karli Saul

Eestis armastavad viimasel ajal paljud rääkida väidetavalt liiga kõrgele tõusnud palkadest, millele tootlikus järgi ei jõua. Bloombergi kokku pandud ülevaade näitab, et kui keskmise Ida-Euroopa töölise tootlikkus jääb sakslasele vaid kolmandiku võrra alla, siis palka saab ta neli korda vähem - seega on palkadel veel kõvasti varu tõusta. Eesti Panga meelest on aga Bloomberg oma arvutuskäigus eksinud.