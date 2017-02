Olerex: vedelkütuste seaduse muutmise peaks aasta võrra edasi lükkama

Olerexi tegevjuht Piret Miller. Foto: Julia-Maria Linna

Kütusefirmad ja rafineerimistehased leiavad ühiselt, et vedelkütuste seaduse muudatuse jõustumine on mõistlik selle aasta 1. mailt edasi lükata 2018. aasta 1. maile, kuna eelnõu nõuab tarnijatelt olulisi muudatusi ning eelnõu vastuvõtmise ja uute kohustuste jõustumise vahele peab jääma mõistlik aeg ning praeguses redaktsioonis ergutab see pigem kütuste hinnatõusu, teatas kütuste jaemüüja Olerex.