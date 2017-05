Olerexi endine juhatuse liige alustas tööd Alexelas

Alexela Groupi uue juhatuse liikmena asus tööle Alan Vaht, kes lahkus alles selle aasta alguses Olerexi juhatusest.

Alexela Group juhatuse esimehe Andreas Laane sõnul on Alexela eesmärk kasvada kõigis oma senises tegevusvaldkonnas – energeetikas, metallitööstuses ja kinnisvaraarenduses. „Energiatoodete osas soovime suurendada grupi ettevõtete vahelist sünergiat, pakkuda oma klientidele laiapõhjalist ja kvaliteetset energiatoodete valikut ning olla kütuseturu kolme suurima tanklaketi hulgas,“ selgitas Andreas Laane.

Andreas Laane sõnul on Alexelal ees suured investeeringud, kus lisaks tanklate välimuse uuendamisele asume jõuliselt ehitama CNG tanklaid. „Alan toob meie majja oma globaalse mõtlemisega väga hea ja selge kogemuse, kuidas nende investeeringute abil kasvatada meie ärimahte ning olla suurim kohalikule kapitalile kuuluv kodumaine kütuste ja energiatoodete müüja,“ kirjeldas Andreas Laane Alexela ootusi.

Alan Vahti sõnul paneb ta uue juhatuse liikmena rõhku eeskätt Alexela tanklaäri mahtude ja turuosa suurendamisele. „Alexela on vanim kodumaine kütusemüüja ning on mitmes nišis oma ala tugevaim. Alexela vaatab tulevikku, mõtleb suurelt, käib kaasas globaalsete arengutega ning panustab kiirelt kasvavasse gaasiliste kütuste turu arengusse,“ kirjeldas Alan Vaht. Tema sõnul tagab see nii praegustele kui ka tulevastele põlvkondadele parema ja puhtama keskkonna.

Äriregistri andmetel lõpetati 25. jaanuarist kütusefirma Olerex endiste juhatuse liikmete Alan Vahti, Kristin Kaasiku ja Piret Milleri volitused ning ettevõtte juhtimise võttis üle üks omanikest Andres Linnas. Juhatuse laialisaatmist põhjendati sooviga uuendada Olerexi juhtimisstruktuuri ja arengustrateegiat.