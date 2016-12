Kui maailmaturu hind jääb praegusele tasemele püsima, tähendab see järgmise nädala keskpaigaks tänasega võrreldes suurt hinnakasvu: diislikütusele +1,5 ja bensiin +2,9 senti liitri kohta, tõdes Olerexi juhatuse liige Alan Vaht.

Vahti sõnul prognoositakse järgmise aasta esimese kvartali lõpuks diislikütuse hinnaks 600 USD/t, mis hetkehinnaga 510 USD/t võrreldes tähendab ca 9 sendist hinnakasvu. Hindade tõusule aitavad tema sõnul kaasa ka Venemaalt Euroopasse saabuvad külmakraadid.

„Hetkel on näha, et hinnakasvu ei pidurda miski,“ tõdes Vaht.

Mootoribensiini 95 liiter maksis täna hommikul automaattanklates, 1,151 eurot liiter.

Vaht märkis, et kuigi töös olevate puurtornide arv USA-s kasvas, kerksid selle uudise peale ka hinnad. Üllatuslikult suurenesid tema sõnul eelmisel nädalal ka USA toornaftavarud, kuid hinnad rallivad ikka edasi.

"On suur tõenäosus, et hinnakasv ei pidurdu enne, kui on selged ja kindlad tõendid OPECi naftatootmise kärbete edukusest. Kärpe ebaõnnestumine toob kaasa hinnalanguse, kuid see selgub alles veebruaris," rääkis Vaht.

OPECi järgmine kohtumine toimub 21.-22. jaanuaril.