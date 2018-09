Olerexi kassadest saab alates tänasest sularaha välja võtta

"Kuigi pangandus muutub üha enam digitaalseks ja inimesed eelistavad oma raha-asju ajada interneti- ja mobiilipangas, on selge, et vajadus sularaha järele niipea ei kao. Kuna sarnaseid sularaha väljamakse teenuseid on käivitatud ka mujal maailmas, ei tulnud meil arendusega päris nullist alustada," seisis teates.

Olerexi tanklate kassadest sularaha välja võtmiseks peab klient sooritama samal ajal vähemalt 1-eurose ostu. Kliendid saavad teenust kasutada juhul, kui nende kodupank pole sarnaseid tehinguid keelanud, kuid iga sularaha väljavõtmisele lisandub teenustasu 0,32€.

Tankla kassast sularaha väljavõtmine on sarnane tavalise sularahaautomaadi kasutamisega: klient ütleb kassas enne ostude eest tasumist teenindajale sularahana väljavõetava summa ning sisestab makseterminali oma pangakaardi PIN-koodi. Seejärel maksab teenindaja soovitud summa välja kaupluse kassast ja see võetakse maha kliendi pangakontolt. Korraga saab välja võtta minimaalselt 5 ja maksimaalselt 100 eurot. Nende vahele jääv summa muutub 5-eurose sammuga ehk välja saab võtta 10, 15, 20 jne eurot.

Alates 1 septembrist saab sularaha välja võtta kõigist mehitatud Olerexi 82 teenindusjaamast.