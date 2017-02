Äriregistri andmetel on 25.jaanuarist lõpetatud kütusefirma Olerex endiste juhatuse liikmete Alan Vahti, Kristin Kaasiku ja Piret Milleri volitused ning ettevõtte juhtimise võttis üle üks omanikest Andres Linnas.

Algselt oleks Piret Milleri volitused lõppenud 1.märtsil ning Alan Vahtil ja Kristin Kaasikul novembris.

Olerex kuulub Andres Linnasele ning Antti Moppelile.

"Omanikel on õigus ja pädevus juhatust nimetada ning ka tagasi kutsuda. Ei ole millegagi hakkama saanud," lausus puhkusel viibiv Alan Vaht vastuseks küsimusele, millega nad hakkama on saanud, et juhatusest tagasi kutsuti.

Vahti sõnul jätkuvad praegu nende võlaõiguslikud juhatuse liikme lepingud, kuid mingil hetkel peaks töösuhe jätkuma mingi muu lepinguga. "Igaüks siis otsustab, mis ta edasi teeb," lausus ta.

See otsus sõltub pakutavatest tingimustest. Vaht ütles, et tema jätkamine ettevõttes sõltub olukorast ja tingimustest. "Igal tingimusel ma ei ole nõus jätkama," lausus ta.