Olerexi omanikud ostavad üles kolmanda tanklaketi

Olerexi emafirma Aqua Marina osanik Antti Moppel kinnitas Ärilehele, et firma ostab lisaks varasematele väikestele tanklakettidele Mahta Kütus ja Raktoom nüüd ka veidi tuntuma, Favora keti. Ostutehing jõustub pärast konkurentsiametilt loa saamist.

Favora kaubamärgi taga on ettevõte AS Johnny, omanikuks Urmas Johanson. Moppeli sõnul esitasid nad konkurentsiametile koondumistaotluse. "Ostutehing jõustub pärast konkurentsiametilt loa saamist," selgitas Moppel.

Moppelile ja Andres Linnasele kuuluva Aqua Marina eelmise aasta käibenumbriks oli kokku 20 miljonit eurot (müügitulu ja muud äritulud), kasumiks 6,6 miljonit eurot. Aqua Marina põhitegevusalaks on investeeringud kinnisvarasse ja väärtpaberitesse ning olemasolevate investeeringute juhtimine. 2016. aasta suuremateks investeeringuteks olid AS Raktoom ja AS Mahta Kütus tanklate ostutehingud.