Olge tähelepanelikud! Teravilja kokkuostjatena võivad esineda petised

Seoses teravilja ja õlikultuuride koristus- ja kokkuostuperioodi algusega soovitab maksu- ja tolliamet (MTA) põllumeestel ja kokkuostjatel olla tähelepanelik libavahendajate suhtes, kes jätavad kauba eest tasumata ning hoiduvad maksukohustusest.

Maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna juhtiva maksuaudiitori Kaia Kollo sõnul on eelmistel aastatel teravilja kokkuostjad palju puutunud kokku olukorraga, kus kiirel kokkuostuperioodil tekib hulgaliselt ebaausaid vahendajaid, kes koguvad vilja kokku teravilja kasvatajatelt, tarnivad selle suuremate kokkuostjateni, kuid jätavad tehingutelt maksud tasumata.

„Kuna libavahendajad kipuvad arveldama sularahas, siis võib teraviljakasvatajatel olla hiljem keeruline ka esitada tõendeid tehtud tehingute kohta ning osast kokkulepitud tasust võib hoopis ilma jääda,“ lisas Kollo.

Ameti poolt eelmisel aastal tehtud koostöö suuremate teravilja kokkuostjatega parandas oluliselt sektori konkurentsitingimusi ning vähendas maksukahju mitmekordselt. Seetõttu soovitab maksu- ja tolliamet ka tänavu kõigil osapooltel varuda tehingu sõlmimisel aega, et veenduda, kellega tehinguid tehakse ning kas tegemist on usaldusväärse partneriga.

Soovitused põllumeestele ja kokkuostjatele:

* Eelistada korrektselt vormistatud tehinguid. Soov vormistada tehing kiiresti ja tingimata sularahas võib viidata ebausaldusväärsele tegevusele.

* Kontrollida tehingu hinna vastavust turuhindadele. Tihti on ebausaldusväärse tehingu tunnuseks tehingu hind, mis on turuhinnast oluliselt madalam või kõrgem ja sellisel hinnaerisusel puuduvad loogilised majanduslikud põhjendused.

* Eelistada tehingupartnereid, kelle taust on usaldusväärne. Kui ettevõtte taust ei ühti pakutava kauba/teenuse olemusega, ettevõttel puudub reaalne tegevuskoht ja ärialane ajalugu, siis tasub olla ettevaatlik.

Võimalikest libavahendajatest on võimalik maksu- ja tolliametit teavitada telefonil 800 4444 (tasuta, 24 t) või e-post vihje@emta.ee.