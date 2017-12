Õliühing: uus seadus parandab konkurentsi Eesti kütuseturul

Suurima tanklaarvuga Eesti kütusemüüjaid koondav Eesti Õliühing leiab, et kavandatav uus vedelkütuse seadus on hädavajalik, et Eesti kütuseturul väheneks maksupettuste arv ja konkurents muutuks sektoris tegutsevate ettevõtete vahel võrdsemaks.

„Seadusemuudatusega muudetakse Eesti vedelkütuste turg läbipaistvamaks. Seadusele tuginedes luuakse elektrooniline andmesüsteem, mille abil on maksu- ja tolliametil võimalik reaalajas jälgida vedelkütuste liikumist turuosaliste vahel ning pidada arvestust kütusemüüjate laoseisude üle. Seeläbi muutub maksupettuste tegemine tulevikus kindlasti keerulisemaks ja konkurentsiolukord kütuseturul paraneb, ütles ühingu juht Toomas Saks.

Seaduse ettevalmistamisel ja elektrooniliste süsteemide väljatöötamisel on Eesti Õliühing teinud aktiivset koostööd maksu- ja tolliametiga, et valmivad süsteemid oleksid kasutajasõbralikud ning ei tooks kaasa põhjendamatut halduskoormust kütusemüüjatele.

„Eesti Õliühing ei saa kindlasti nõustuda 04.12.2017 Ärilehes ilmunud ettevõtjate seisukohaga, mille kohaselt pärsib seadusega kaasnev halduskoormus nende tegevust ja soodustab monopolide teket. Väikeettevõtted, kellel on paar tanklat ja kes tegelevad piirkondlikult kütusemüügiga ning kelle läbimüük ja tehingute arv kuus ei ole suur, on antud seadusest kõige vähem mõjutatud," selgitas Saks.

„Kõige suurem halduskoormus langeb uue seadusega ettevõtetetele, kes tegelevad kütuse maaletoomisega ja tarbimisse lubamisega ning opereerivad suuri tanklakette üle Eesti. Kõnealustel ettevõtetel on vaja uues elektroonilises süsteemis registreerida iga päev mitmekümneid tehinguid, kuid turuosalised on selle halduskoormusega nõus, kuna see aitab kaasa maksupettuste vähendamisele ja konkurentsiolukorra paranemisele," lisas Saks.

Eesti Õliühing on vabatahtlik ühendus, mis koondab Eesti suurimaid kütusevaldkonnas tegutsevaid ettevõtteid. Eesti Õliühingu liikmed on Circle K Eesti AS, Neste Eesti AS, Alexela Oil AS, Orlen Eesti OÜ, Oiltanking AS, Jetoil AS, Oü Sevenoil EST, Saare Kütus AS, Saybolt Eesti AS, SGS Eesti AS, Olerex AS, Tartu Terminal AS, As Kroodi Terminal.