Õllemüügi osakaal Läti piiril lööb euroliidu piirikaubanduses rekordeid

Valitsuse aktsiisipoliitika tulemusel on kuu-kuult piirikaubandus hoogustunud, nii et alates novembrist kompab õllemüük Läti piiril juba euroliidu piirikaubanduse rekordit, kirjutab err.ee.

Eesti õlletootjate täpsed tänavused tootmismahud ja ka müügijaotus koduturul ning piirikaubanduses selguvad jaanuaris, kuid juba 11 kuu andmetele tuginedes on õlletootjate sõnul võimalik välja tuua trend, et 2016. aastal alanud ja tänavu väga kiirelt kasvanud piirikaubanduse mõju on tootmis- ja müügimahtude seisukohalt lühiajalises perspektiivis nende vaatevinklist positiivne.

See tähendab, et piirikaubandus kompenseerib ja isegi ületab Eesti turul kahanevat müüki. Teisisõnu: vastupidi loodetule ei ole eestlased aktsiisitõusude mõjul vähem alkoholi tarbima hakanud, vaid ostavad selle lihtsalt Lätist, ja pisut enamgi.

"Minu subjektiivsel hinnangul tarbib ka piiripoest alkoholi kaasa ostev inimene rohkem, kui ta seda muidu teeks ning seeläbi on kõrvuti eelarvetulude vähenemisega piirikaubanduse tekkel negatiivne mõju ka rahvatervisele. Samale võimalikule arengule on viidanud ka iga-aastast alkoholitarbimise uuringut läbi viiv konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing," ütles ERR-ile Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.

A. Le Coqi õlletehase juhatuse liige Tarmo Noop kinnitas, et piirikaubandus on tõelise hoo sisse saanud selle aasta teises pooles, alistades ka senise Euroopa Liidu piirikaubanduse absoluutse rekordi.

"Novembris tegime 40 protsenti meie Eesti müügist Läti piiril. See on kindlasti absoluutne Euroopa Liidu piirikaubanduse rekord, ükski teine riik ei müü nii palju naaberriigi kaudu oma rahvale õlut," ütles Noop ERR-ile Olvi grupi Eesti ja Läti tehaste ehk A. Le Coqi ja Cesu Aluse piirimüügi osakaalu kommenteerides.

"Senist rekordit hoidis Taani-Saksa piir, kus kunagi taanalsed ostsid Saksamaalt ligi 40 protsenti õllest, praegu on see ligi kolmandik," lisas Noop.

