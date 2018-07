Õlletöösturi sõnul kompenseerib suur kuumus valitsuse aktsiisipoliitikat

Kuumad ilmad toovad kasu pudelivee tootjatele, kelle müüginumbrid on püstitamas kõigi aegade rekordeid, vahendas ERR "Aktuaalset Kaamerat".

"Me müüme kuskil kaks ja pool miljonit liitrit vett. Et nii suurt kogust vett me pole kunagi müünud, et see on siis nädalas keskeltläbi 600 000 liitrit," nentis A. Le Coq AS juhatuse esimees Tarmo Noop.

Noop lisas, et soe suvi on nende jaoks oluliseks kompensatsiooniks. "Selle aasta soe suvi või väga soe suvi on meie jaoks päris palju kompenseerinud valitsuse ebaõnnestunud aktsiisipoliitikat ja ennekõike just karastusjookide ja vee müük on näidanud väga häid müüginumbreid."