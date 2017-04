Õlletootja kardab Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahelise piiri rajamist

Kui piirideta Euroopas on inimeste ja kauba liikumine enesest mõistetav, siis Iiri legendaarne õlletootja Guinness kardab brexitit. Nimelt pea iga õllepudel- ja purk ületab Suurbritannia ainsat maismaapiiri, mis piirikontrolli korral tähendab täiendavat kulu, kirjutab Bloomberg.

Iiri kõige nimekaim eksporditoode Guinness näitab, milline on potentsiaalne Ühendkuningriigi lahkumise mõju Euroopa Liidust.

Juba 18. sajandi keskpaigast villitakse Guinnessi õlu Dublinis St. James's Gate õlletehases. Praktiliselt iga õllepurk- ja pudel ületab kaks korda riigipiiri, enne kui see jõuab tarbijateni. Õlle koostisained saabuvad üle kogu Iirimaa Dublinisse, kus õlu villitakse. Õlu pumbatakse tsisternautodesse, milles sõidab õlu 90 miili Põhja-Iirimaale Belfasti, kus see pudeldatakse ja saadetakse tagasi lõunasse üle maailma levitamiseks.

Guinnessis kardetakse, et taastatakse Põhja-Iirimaa ja Iiri vabariigi vaheline piirikontroll. See aga tähendab ajakulu.

„Ei ole kahtlustki, et mõlemal pool piiri tuleb mingis vormis toll,“ ütles Iiri maksuameti endine tolliametnik Robert Murphy. „Sujuv ja probleemideta piiriületus on armas, kuid ma kahtlen kui realistlik see on.“

Piiriülese kaubanduse maht on enam kui kolm miljardit eurot, prognoosis Iiri valitsus.

Iga aasta teeb Guinness 13 000 õlle üle piiri liigutamise reisi. Kui lisada viskitootja Bailey's, kasvab aastane piiriületuste arv 18 000ni. Füüsiline piir tähendab, et piiriületusele kulub 30 kuni 60 minutit ja see läheb lisaks maksma 100 eurot reisi kohta, prognoosis, ettevõte. See lisaks aastas õlletootjale Diageole aastas 1,3 miljonit eurot kulu.