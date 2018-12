„Olukorrast riigis“: pensionireformi muudatus näitab, et meie valitsus on parempoolne

Sel nädalal oli riigikogus pensionireformi teine lugemine, kus tehti muudatus, et 2037. aastast ei hakata pensionisummasid arvestama mitte ainult tööstaaži alusel, vaid pool arvestusest moodustab staaž ning pool inimese sissetulek, mille pealt on sotsiaalmaksu makstud, kirjutab ERR.

Karnau hinnangul näitab see, et kuigi nimeliselt on Eestis Keskerakonna ja sotside näol vasakvalitsus, siis tegelik sisu on see, et meil on ikkagi parempoolne valitsus.

„See on järjekordne märk selle kohta /.../, et Keskerakonnast on märkamatult saanud Reformierakond. Järjekordne tõestus selle kohta, et kogu jutt, mis räägitakse solidaarsusest ja vaesemate aitamisest, on osutunud Keskerakonna puhul kaks aastat vanaks jutuks," lausus ta.

„See võis olla niiviisi sõnades Edgar Savisaare ajal - Savisaar valitsuses ei olnud ja seetõttu ei saanud oma solidaarsuslubadusi mingilgi määral teoks teha -, aga nüüdne Keskerakond vähemalt pensioniküsimuses, minu meelest väga põhimõttelises küsimuses, missugune on meie sotsiaalsüsteem, kuidas selles olev raha peaks ühiskonnaliikmete vahel jagunema, on võtnud positsiooni, kus ta kaitseb jõuka vähemuse huve," lisas Karnau.