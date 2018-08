Oluline katse. Esimest korda proovitakse ilma jäälõhkujata Põhja-Jäämere kaudu Aasiast Euroopasse sõita

Kui sõit õnnestub, võidetakse kuni 14 päeva võrreldes teekonnaga, mis läbiks Suezi kanalit.

Taani laevandusgigant Maersk soovib reisil koguda andmeid Põhjatee kohta, et näha, kas jää sulamine Arktikas on muutnud veetee majanduslikult otstarbekaks.

Venta Maersk on uus jääklassi konteinerlaev, mis veab külmutatud kala, muid külmutatud kaupa ja tavalisemat kaupa.

Maersk teatas, et nad ei näe hetkel, et põhjatee oleks majanduslikult mõistlik alternatiiv senisele veeteele, mida nõuavad nende kliendid, kaubandusmustrid ja rahvastikukeskused.

Seni on olnud jäätee läbimise eeldus kalli tuumajäälõhkuja taga sõitmine. Et aga kliima soojeneb, muudab see kasutatavust.

Kopenhageni ärikool viis 2016. aastal läbi uuringu, mille kohaselt peaks põhjatee muutuma majanduslikult otsatarbekaks umbes 2040. aasta paiku, kui jääkate jätkab kadumist praeguses tempos. Kuid see võib ka juhtuda varem.

Läinud aastal läbis esimese laevana põhjatee ilma kõrvalise abita veeldatud maagaasi tanker Christophe de Margerie. Venemaa gaasikompanii Novatek on tänavu kasutanud mereteed selleks spetsiaalselt ehitatud tankeritega.