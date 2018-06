Oluline otsus Riiast: Euroopa keskpank otsustas, et hiigelsuur rahatrükk saab aasta lõpus läbi

Kolmandaks otsustas EKP nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana -0,40%. Nõukogu eeldab, et EKP baasintressimäärad püsivad praegusel tasemel vähemalt kuni 2019. aasta suve lõpuni ning igal juhul seni, kuni see on vajalik, et tagada inflatsiooni arengu jätkumine kooskõlas praeguste püsiva kohandumise ootustega.

Tänaste rahapoliitiliste otsustega säilitatakse küllaldaselt toetav rahapoliitiline kurss, mis tagab inflatsioonimäärade püsiva lähenemise tasemele, mis on keskmise aja jooksul 2%st allpool, ent selle lähedal.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.