Oluline päev: Eesti ettevõte avas Saksamaal Euroopa suurima, miljoneid maksnud tehase

Skeleton Technologies avas täna Dresdeni lähistel Saksamaal uue tehase superkondensaatorite masstootmiseks, mis võimaldab ettevõttel jõuliselt oma tootmisvõimsust suurendada.

Euroopa suurim superkondensaatorite tehas suudab toota 4 000 000 energiasalvestit aastas. Rajatis valmis 6,2 miljoni euro suuruse investeeringu toel ning loob hinnanguliselt 50 uut kohalikku töökohta aastaks 2019.

„On väga hea meel seda uut hoonet avada ning oleme põnevil nende võimaluste üle, mida see meile loob," sõnas Skeleton Technologies juht Taavi Madiberk. „Tootmisliini suurendamine on märk nõudlusest superkondensaatorite järele väga erinevates tööstusharudes - autotööstus, elektrivõrgud, raskeveokitööstus ja kogu autoveondus. Laienemine võimaldab meie tehnoloogia toel rohkematel ettevõtetel kulude kokkuhoidu ja energiaefektiivsuse tõstmist."

„Oleme väga rahul Skeleton Technologies panusega Großröhrsdorfi linnale. Laienemise käigus luuakse mitmeid uusi töökohti suure potentsiaaliga tööstusharus," ütles Saksimaa peaminister Stanislaw Tillich. Eesti esimene investeering Saksimaa töötlevasse tööstusse tõendab, et industriaalpiirkonnana on lisaks linnastutele atraktiivsed ka Saksimaa maapiirkonnad ja väiksemad linnad. Valminud tehas toetab regiooni ning kogu Saksimaa kuvandit innovaatilise ja kõrgtehnoloogilise tööstuse piirkonnana."

„Skeleton Technologies on arenenud kohalikust start-upist globaalseks tööstusettevõtteks ning on ehe näide sellest, mis juhtub kui hea idee ja ambitsioonikus satuvad kokku - sel juhul ei ole raha ega talendid kunagi takistuseks," ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo. „Ettevõtte kiire kasv ja rahvusvaheline edu on järjekordne näide sellest, et riigi väiksus ei ole takistuseks saavutamaks suuri läbimurdeid. Tänapäeval on edu valemiks oskus mõelda „kastist väljas", julgus katsetada, oskus partnereid leida ning valmisolek innovatsiooni panustada,„ märkis minister ning lisas, et ettevõtted nagu Skype, Skeleton ja Transferwize on inspiratsiooniks ja innustuseks ka teistele.

Loe veel

Superkondensaatorid on uudsel tehnoloogial põhinevad energiasalvestid, mis võimaldavad sekundite jooksul välja anda suure koguse energiat ja kiiret laadimist. Superkondensaatoreid kasutatakse autotööstustes, kaitsetööstuses ja mujal, kus on tarvis kiiret ja töökindlat energiavaru, mille jaoks tavaakud on pikema laadimisaja ning lühema elutsükli tõttu väiksema kasuteguriga. Skeletoni patenteeritud superkondensaatorid pakuvad võrreldes konkureerivate toodetega kaks korda suuremat energiatihedust ja viis korda suuremat võimsustihedust, mille tulemuseks on tõhusamad energiasalvestid klientidele.

Skeleton Technologies kuulub saja mõjukaima innovaatilisi ja puhtaid energialahendusi välja töötava ettevõtte (Global CleanTech 100) hulka ning on maailma juhtiv superkondensaatorite tootja ja arendaja. Ettevõte pakub suure võimsuse ja jõudlusega energiasalvestuslahendusi mitmetele tööstussektoritele. Tegemist on ainsa superkondensaatorite tootjaga, kes kasutab tootmises nanopoorset karbiidset päritolu süsinikku ehk grafeeni ning on saavutanud nende jõudluses globaalse läbimurde, pakkudes võrreldes konkureerivate toodetega kaks korda suuremat energiatihedust ja viis korda suuremat võimsustihedust. Klientide hulka kuuluvad autotööstusettevõtted, transpordiettevõtted ja Euroopa Kosmoseagentuur.