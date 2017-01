Oluline takistus kõrvaldatud? Rail Baltic sai ka leedulastelt rohelise tule

Foto: Rail Balticu koduleht

31. jaanuaril on plaanis allkirjastada oluline Rail Balticut puudutav kokkuleppe kolme Balti riigi peaministrite poolt. See tähendab sisuliselt, et kolm riiki võtavad endale kohustuse Rail Baltic ehitada. Kui seni oli veel kahtlane, kas Leedu peaminister oma allkirja annab, siis täna sai selgeks, et allkiri tuleb.