Oluline tehing Balti turul: R-Kioski omanik ostab Baltikumi suurima kohviketi

„Caffeine Roasters on üks tugevamaid kohvibrände Baltikumis, olles tuntud oma kvaliteetse kohvi ja hea teeninduse poolest. Lisaks paiknevad ettevõtte kohvipoed suurepärastes asukohtades. Meie eesmärk on oma äri Baltikumis kasvatada ja otsime võimalusi, et tulevikus viia Caffeine Roasters bränd ka teistesse riikidesse," sõnab Johannes Sangnes, Reitan Convenience tegevjuht.

Caffeine Roasters asutati 2007. aastal Vilniuses. Kett opereerib Eestis, Lätis ja Leedus kokku 60 müügipunktiga, tehes ettevõttest suurima kohviketi Baltikumis.

„Meil on hea meel saada osaks Reitan Convenience meeskonnast. Üheskoos saame Caffeine'i tugeva kaubamärgi ja kontseptsiooni viia uutele turgudele. Reitan Convenience näol on tegu professionaalse ning pikaajalise omanikuga, mis edukalt tegutsenud teistes Baltikumi mugavuskaubanduse segmentides," ütleb Nidas Kiuberis Caffeine Roasters ettevõttest.

Oma 531 kauplusega ja tuttavate kaubamärkidega nagu R-Kiosk, Narvesen ja Lietuvos Spauda, omab Reitan Convenience Baltimaades juba tugevat positsiooni. „Caffeine Roasters omandamine on meie jaoks loomulik areng, mis aitab meil kohalolekut Baltikumis tugevdada. Veelgi enam, see on üks osa meie visioonist kasvada suurimaks mugavuskaubanduse ettevõtteks Euroopas," lisab Sangnes.

Tiia Ilves, R-Kiosk Eesti tegevjuht ja Reitan Convenience Eesti juht leiab, et Caffeine Roasters omandamine loob ettevõttele uusi ja põnevaid võimalusi. „Läbi R-Kioski on Reitan Convenience Eestis juba kanda kinnitanud. Caffeine Roasters'i omandamine loob uusi võimalusi uues segmendis ja ootame põnevusega selle edasi arendamist," ütleb ta.

Omandamine vajab veel kohalike konkurentsiametite kinnitust.

