Olulise kaubandussõja kursil. Hiina süüdistab USAd ekspordipiirangute kehtestamises. Trump arvab, et kaubandussõjad on head

Hiina ootab täna USA presidendilt Donald Trumpilt avaldust tariifide kehtestamise kohta, mis võib mõjutada kuni 60 miljardi dollari väärtuses importi Hiinast USAsse. Süveneb kartus, et maailma kaks suurt majandust liiguvad kaubandussõja kursil, kirjutab Reuters.

USA plaanib kehtestada tollitariifid Hiina kõrgtehnoloogilistele kaupadele. Trumpi sõnul käskis Peking USA ettevõtetel viia intellektuaalne omand Hiina, kuna see olevat lihtsalt Hiinas äri ajamise hind.

Washington soovib vähendada Hiina väliskaubanduse ülejääki USAga saja miljardi dollari võrra. Praegu on Hiina väliskaubandus USAga plussis 375 miljardi dollariga.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Hua Chunying ütles, et ebaõiglane on kritiseerida ebaausas kaubanduses Hiinat kui USA ei luba Hiinal müüa mida Hiina soovib müüa.

„Kui palju peab Hiina ostma USAst sojaubasid, et saada tasa ühe Boeingu lennuki hind?“ küsis ta. „Või kui Hiina osatab kindlal arvul Boeingi lennukeid, kas siis USA peab ostma sama arvu Hiina C919 lennukeid,“ küsis Hua viidates Hiina moodsaimale reisilennukile.

Ta lisas, et Hiina pole kaotanud lootust, et USAga saab pidada konstruktiivseid kõnelusi, mis tooks mõlemale poolele kaasa võiduvõimalused.

Mullu importis Hiina USA põllumajandustoodangut 19,6 miljardi dollari eest, millest sojaoad moodustasid 12,4 miljardit dollarit. Hiina kättemaks lööks eriti Iowa osariiki, mis toetas 2016. aasta presidendivalimsitel Trumpi.

Mõned ameeriklased usuvad, et Hiina ei suuda leida USA sojaubadele asenduskaupa, kuid see on arrogantne ja naiivne mõte, kirjutas tänane China's Global Timesi juhtkiri. Tegemist on laia levikuga Hiina kommunistliku partei ametliku väljaande Peoples Daily tabloidväljaandega, kuid seal avaldatu ei pruugi ilmtingimata kokku langeda Hiina valitsuse suhtumisega.

Hiinas on sageli mainitud võimaliku vastusanktsioonide objektina just Boeingu lennukeid. USA lennukitootjal on Hiina turul suurim turuosa. Mullu prognoosis Boeing, et nad müüvad Hiina 20 aasta jooksul kuni 2036. aastani enam kui 7000 Boeingu lennukit.

Täna Eesti aja järgi kell 18:30 paiku peaks Trump allkirjastama tariifide dokumendi.

USA-Hiina ärinõukogu asepresident Jacob Parker ütles, et nende organisatsioon soovib teada, mida USA administratsioon tahab, et Hiina ette võtaks intellektuaalse omandi kaitseks ja lõpetamaks sunnitud tehnoloogia viimist Hiina.

Parker loodab, et Hiina kehtestaks karmimad võltsimist ja intellektuaalse omandi vargust piiravad meetmed. Samuti, et Hiina loobuks ühisettevõtete nõudest ja ärilitsentsinõuetest, mis eeldavad Hiina turule pääsemiseks tehnoloogia Hiina viimist.

„Hetkel on pooltel raske istuda ühe laua taha ja rääkida, kuna Trumpi administratsioon näib olevat otsuse teinud olenemata Hiina tegemistest,“ lausus Pekingis tegutseva Hiina ja globaliseerumise nimelise mõttekoja vanemteadur He Weiwen.

Trump on arvamusel, et kaubandussõjad on head ja lihtsalt võidetavad.

Kolmapäeval otsustas Maailma Kaubandusorganisatsioon WTO, et Washington pole ikka veel tühistanud Hiina päikesepaneelidele ja tuulikutele kehtestatud tariife. WTO tegi sellise otsuse juba 2014. aastal.

Üheks märgiks saabuvast on see, et USA suurim tarbeelektroonika jaekaupmees Best Buy otsustas lõpetada Huawei nutitelefonide ostmise.