Olympic EG ei pruugi börsilt minema pääseda

Investorid võivad karta, et täna hommikuse Olympic EG uudise valguses viiakse järjekordne börsiettevõte minema.

Börsilt ajaloo jooksul on lahkunud ettevõtteid kaugelt rohkem kui börsile jäänud kompaniisid. Hansapank, Ühispank, Eesti Telekom, Saku Õlletehas. Nimekirja võiks jätkata.

Olympic EG aktsiatele ei tehtud kohustusliku ülevõtmispakkumist, vaid see on vabatahtlik. See tähendab, et keegi ei sunni aktsiatest loobuma.

See tähendab, et kes leiavad, et neile hind ei sobi, ei pea aktsiaid müüma. Kui vaid kaks suurtaktsionäri müüvad pakkumise tegijale ja teised mitte, jääks ikka umbes kolmandik aktsiaid vabadesse kätesse.

Kui ülevõtmispakkumisega saab üks ostja kätte vähemalt 90 protsenti aktsiatest, saab ta teha aktsionäride üldkoosolekule aktsiate sunniviisilise ülevõtmispakkumise.

Esialgu pole veel isegi avaldatud ülevõtmispakkumise prospekti, kus aktsionärid saaksid olulist lisainfot enne pakkumise kasuks või kahjuks otsustamist.

Aktsiate eest pakutakse 1,90 eurot ehk vaid turuhinda. Olympic EG aktsia on aastaid kaubeldnud olulise muutuseta.