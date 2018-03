Olympic Entertainment Grupp sai Läti kohtus kaotuse, aga kaebab otsuse edasi

Olympic Entertainment Grupp (OEG) annab teada, et sai kätte kohtuotsuse, mis puudutas ühe kasiino sulgemise otsust Riia linnas. Nad said kaotuse, kuid kaebavad otsuse järgmise astme kohtusse.

OEG andis 2017. aasta lõpus kahe börsiteatega teada, et nad on vaidlustanud vastavalt kahe ja viie Riia kasiino tegevusloea lõpetamise otsused kohtus. Täna andsid nad teada, et on Riia piirkonnakohtu otsuse kätte saanud. See puudutab üht kasiinot aadressil Marijas tänav 2. Kohus otsustas Riia linnavolikogu kasuks. Vastavalt Riia linnavolikogu otsusele tuleb antud kasiino sulgeda oktoobris 2022. OEG kaebab otsuse edasi järgmise astme kohtusse.