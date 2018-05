Olympic esitabki avalduse börsilt lahkumiseks

Olympic Entertainment Groupi tänasel korralisel aktsionäride üldkoosolekul võeti kõik päevakorrapunktid vastu. Olympicu juhtkond esitab nüüd avalduse Tallinna börsilt lahkumiseks, teatas üle 89% ettevõtte aktsiatest kokku ostnud Odyssey.

Odysseyle valmistab peavalu probleem, et nad pole suutnud maagilist 90% ettevõttes kätte saada. See tähendab, et neil pole võimalik üldkoosolekul otsustada ülejäänud aktsiate ülevõtmist õiglase hüvitise eest.

Varasemalt on ühed suuremad vähemusaktsionärid Trigon Asset Management ja East Capital teatanud, et ei plaani oma aktsiaid ülevõtmispakkumise teinud Odyssey Europe’ile müüa, sest aktsia eest pakutav 1,90 eurone hind on ebaõiglaselt madal ja soovitavad enda eeskuju järgida ka teistel väikeaktsionäridel.

Trigoni fondijuht Mehis Raud rääkis, et väikeaktsionärid tegid ettepaneku, et OEG võiks börsilt ära minna ainult siis, kui uutel omanikel on 100% ettevõtte aktsiatest käes. "See täehendaks, et nad ostaksid välja praegused sees olevad 1600 aktsionäri kõrgema hinnaga. See hääletati Oddyssei poolt maha. Samuti nad hääletasid börsilt lahkumise poolt ja selle toetuse häälteulatus oli 90%. 10% oli vastu, mis on meie jaoks positiivne," ütles ta.