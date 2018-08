Olympic kavatseb väikeaktsionärid välja suruda

Parbuse kohtuasjaga seotud kinnisvara. - 13 Foto: Rene Suurkaev

Olympic Entertainment Group (OEG) teatas, et on saanud suuraktsionärilt Odyssey Europe AS-ilt taotluse vähemusaktisonäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmiseks rahalise hüvitise eest summas 1,4 eurot. Seda on oluliselt vähem, kui varasemalt aktsionäridele pakutud hind 1,9 eurot, samas tahavad allesjäänud väikeaktsionärid saada aktsia eest üle 2 euro. Plaan tähendaks nn squeeze-outi ehk vähemusaktsionäride ettevõttes välja surumist.