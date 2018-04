Olympic kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku - plaanis on börsilt lahkumine ametlikuks teha

Kõik nõukogu liikmed on arvamusel, et OEG aktsiate eest pakutav hüvitis, st 1,9 eurot aktsia kohta, mis makstakse rahas, on õiglane ja mõistlik, arvestades, et aktsiate eest pakutav ostuhind on 3,26% kõrgem kui OEG aktsiate viimase kuue kuu kaalutud keskmine börsihind enne ülevõtmise kavatsuse avalikustamist 19.03.2018, ning arvestades, et kaks suuraktsionäri (st OÜ HansaAssets ja OÜ Hendaya Invest) on sama pakkumise vastu võtnud ilma mis tahes täiendavaid tasusid või hüvitisi saamata. Seetõttu toetab nõukogu pakkumist ja soovitab aktsionäridel pakkumine vastu võtta, eriti arvestades ülevõtja kavatsust viia ühing börsilt ära ning lõpetada OEG aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna börsil.

Nõukogu liige Liina Linsi on teatanud nõukogule, et kavatseb pakkumise vastu võtta. Talle kuulub 26 000 OEG aktsiat, mis moodustab 0,0171% kõigist OEG aktsiatest. Madis Jääger ja Meelis Pielberg (juhatuse liikmed) on samuti nõukogule teatanud, et nad kavatsevad pakkumise vastu võtta. Madis Jäägerile kuulub 75 000 OEG aktsiat, mis moodustab 0,0494% kõigist OEG aktsiatest, ja Meelis Pielbergile kuulub 50 000 OEG aktsiat, mis moodustab 0,0329% kõigist OEG aktsiatest.

Nõukogu teeb ka ettepaneku lõpetatada Olympicu aktsiate noteerimine Tallinna börsil; anda juhatusele (ja igale juhatuse liikmele eraldi) juhised esitada niipea kui mõistlikult võimalik pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist Tallinna börsile noteerimise lõpetamise avaldus; ning volitada juhatust (ja iga juhatuse liiget eraldi) vastavalt tema paremale äranägemisele kõigiks tegevusteks, mis võivad olla noteerimise lõpetamiseks või sellega seoses vajalikud.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 4. mail. Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, ehk 11. mail kell 14:30.