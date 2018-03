Olympic müüakse maha ja viiakse börsilt minema

19. märtsil 2018 sõlmisid Olympic Entertainment Group AS-i kaks suuraktsionäri OÜ HansaAssets (OEG nõukogu esimehe Armin Karu ainukontrolli all olev äriühing) ja OÜ Hendaya Invest (OEG nõukogu liikme Jaan Korpusov’i ainukontrolli all olev äriühing) Odyssey Europe AS iga aktsiate ostu-müügilepingu, mille alusel OÜ HansaAssets ja OÜ Hendaya Invest kavatsevad müüa ja üle kanda kõik neile praegu kuuluvad OEG aktsiad. Olympic viiakse börsilt minema.

OÜ-le HansaAssets kuulub käesoleval hetkel kokku 68 361 890 OEG aktsiat, mis moodustab 45,0368% kõigist OEG aktsiatest, ja OÜ-le Hendaya Invest kuulub kokku 28 761 910 OEG aktsiat, mis moodustab 18,9483% kõigist OEG aktsiatest. Aktsiate ostuhind on 1,9 eurot ühe aktsia kohta.

"Olles alustanud 25 aastat tagasi Eestis väikese ettevõtmisena, olen uhke, et OEG-st on tänaseks kasvanud mastaapne ettevõte, millel on eeskujulik ärimudel ning tugev positsioon kuues Euroopa Liidu liikmesriigis. Novalpina Capitali meeskonnal on märkimisväärne kogemus just taoliste investeeringute vallas, mis aitavad ettevõtetel laiendada oma tegevust nii geograafilises kui digitaalses mõttes. Nende visioon on muljetavaldav ja ma olen kindel, et neist saab OEG-le hea ja äri edasiviiv omanik. Suurima aktsionärina pean pakutud hinda õiglaseks ja soovitan aktsionäridel pakkumine vastu võtta," kommenteeris tehingut Armin Karu.

"Aastate jooksul ja asutajate visioonist lähtudes on OEG edukalt laiendanud oma tegevust väljapoole meie koduturgu Balti riikides. Edaspidi peame seoses järjest suureneva konkurentsiga internetipõhistes mängudes suurendama oma investeeringuid digitaalsesse platvormi. Oleme kindlad, et Novalpina Capital on tulevase omanikuna hea valik toetamaks neid investeeringuid," ütles OEG juhatuse esimees ja tegevjuht Madis Jääger.

"OEG on kuuel eurotsooni kuuluval turul kasiinomeelelahutuse valdkonna juhtiv ettevõte, millel on tugev tegevus- ja vastavuskontrolli mudel. Oleme vaimustunud Armini poolt üles ehitatud ärist ja ootame võimalust, et pakkuda omalt poolt strateegilist panust ja kapitali, et koos ettevõtte, juhtkonna, töötajate ja klientidega teha järgmine samm OEG arengus," ütles Novalpina Capitali asutajapartner Stefan Kowski.

Odyssey Europe teeb ka kõigile teistele OEG aktsionäridele ülevõtmispakkumise sama hinnaga, st 1,9 eurot ühe aktsia kohta.

Ülevõtmispakkumise tegemise eeldatav kuupäev on 4. aprill 2018 ja eeldatav pakkumise periood (st aeg, mille jooksul saab anda Ülevõtmispakkumise raames OEG aktsiate tehtud pakkumusele nõustumuse) algab 4. aprillil 2018 ja lõppeb 2. mail 2018. Ülevõtmispakkumise eeldatavaks väärtuspäevaks on 10. mai 2018.

Odyssey peab saama tehingu läbiviimiseks ka MTA nõusoleku.