Olympic tegi Itaalias ja Maltal kõva kasvu

Olympic Entertainment Groupi tulud kasvasid esimesel poolaastal hoolimata Poola ja Valgevene turult väljumisest. Kasvu vedasid Itaalia ja Malta tütred.

Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kerkisid hasartmängutulud 1,1 protsenti, viimase kolme kvartaliga kasv aeglustus vaevumärgatavale 0,2 protsendile.

Kõige paremini läheb Olympicul Maltal ja Itaalias. Malta poolaastakasv on lausa 31,9 ja viimases kvartalis veidi vähem, 22,9 protsenti. Itaalias on numbrid olnud vastavalt 23,3 ja 21 protsenti. Maltal asub muuseas ka grupi suurim kasiino - InterContinental hotellis avatud mängupõrgus on ruumi 3000 ruutmeetrit, seal saab mängida 285 mänguautomaadil, 2 elektroonilisel ruletilaual ja 29 kasiino- ja pokkerilaual.

Slovakkias on poolaasta vaates küll veidi, 0,9 protsenti tõustud, aga viimase kolme kuuga on toimunud 12,2-protsendine langus. Eestis on kasv stabiilselt 15 protsendi ligi, Lätis ja Leedus viimase kolme kuuga 9 protsendi juures.

Poolas tegevuse külmutamisest ja Valgevenest lahkumisest teatas Olympic mullu septembris. Poolas ei õnnestunud OEG-l pikendada tegevusluba. Jaanuaris esitati kohalikule kohtule ka pankrotiavaldus.