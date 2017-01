Armin Karu suurosalusega Olympicu Varssavi esinduskasiinot opereerinud Poola tütarühing esitas pankrotiavalduse.

Olympic Entertainment Groupi juhatuse esimehe Madis Jäägeri börsile saadetud teate kohaselt Olesitas pankrotiavalduse Casino Polonia-Wrocław.

Olympic Entertainment Groupi suurimanik ja nõukogu esimees Armin Karu tões interjuus Ärilehele, et Poola praegune valitsus ei soosi välisinvesteeringuid ja Olympic pole ainus, kes on Poola turult lahkunud.

Karu tõdes, et Poola turg oli ettevõttele väga oluline ja nad ei ole sellest loobunud, kuigi firma läks seal kinni. Karu sõnul Varssavis uut võimalust sel aastal ei teki, kuid seal on teisi linnu. „Poolas on ligi 40 miljonit inimest. Eri linnades on eri ajal konkursid. Arvan, et juba järgmise aasta alguses on võimalik kusagil litsents saada,“ lausus Karu Ärilehele detsembris.