Olympicu ülevõtjad ei saanud maagilist 90% ettevõttest kätte

Armin Karu avas Maltal Olympicu suurima kasiino Foto: Picasa, Kristi Kamenik

Odyssey Europe AS vabatahtliku ülevõtmispakkumise raames sai ülevõtja kätte 77,66% Olympicu aktsiatest. Kokku on nüüd Odysseyl umbes 89% Olympicu aktsiatest, mis tähendab, et maagiline 90% piir jäi saavutamata. Varasemalt on Odyssey teatanud, et kui talle kuulub vähemalt 90% OEG aktsiatest, kavatsetakse võtta vastu otsus ülejäänud OEG aktsiate ülevõtmiseks.