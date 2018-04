Olympicu ülevõtmine läks tänasest käima. Ülevõtja ostis turult neli protsenti aktsiatest

Täiendavalt on ülevõtja turult omandanud umbes 4 protsenti OEG ülejäänud aktsiatest, mis tähendab, et ülevõtja osalus on pärast ülevõtmispakkumise lõpuleviimist OEG-s vähemalt umbes 68 protsenti kõigist OEG emiteeritud aktsiatest.

Madis Jääger, OEG juhatuse esimees ja tegevjuht, kommenteeris: “OEG on edukalt laiendanud oma tegevust väljapoole meie koduturgu Balti riikides. Edaspidi peame seoses järjest suureneva konkurentsiga internetipõhistes mängudes suurendama oma investeeringuid digitaalsesse platvormi. Oleme kindlad, et Novalpina Capital on tulevase omanikuna hea valik toetamaks neid investeeringuid.”

Stefan Kowski, Novalpina Capitali asutajapartner, ütles: “Meie läbirääkimised OEG-ga on olnud väga positiivsed. Toetame täielikult juhtkonna pikaajalist strateegiat ettevõtte äritegevuse laiendamisel Euroopas ja oleme võimelised pakkuma vajalikku kapitali nende ambitsioonikate plaanide elluviimiseks. Oleme valmis toetama ettevõtte jätkuvat pikaajalist arengut.”